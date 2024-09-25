الهجرة الدولية: نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين

وقالت المنظمة في بيان، ان "أكثر من 90.530" شخصاً إضافيا نزحوا، منذ يوم الإثنين الماضي".وبحسب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، فإن "عددا كبيرا من النازحين الجدد كانوا في أكثر من 111 ألف شخص فروا تباعا منذ بدء التصعيد بين حزب واسرائيل في 8 تشرين الاول، اندلاع الحرب في غزة".وكان وزير اللبناني عبد بوحبيب قال الثلاثاء، إن "عدد النازحين بسبب التصعيد الراهن ربما يقترب الآن من نصف مليون".وتشن اسرائيل منذ الإثنين غارات كثيفة غير مسبوقة تطاول بشكل وشرقه، وأعلنت أنها تستهدف معاقل حزب .وقتل الإثنين في الغارات الإسرائيلية 558 شخصا في لبنان، في أعلى حصيلة قتلى خلال يوم واحد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، بحسب ما أفادت فرانس برس.