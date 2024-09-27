الصحة اللبنانية: استشهاد واصابة أكثر من 240 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية

نيوز – دولي

أعلنت اللبنانية، عن استشهاد واصابة أكثر من 240 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته نيوز، ان "88 شخصا استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على مناطق في خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأضافت ان "تلك الغارات أدت أيضا الى إصابة 153 اخرين بجروح متفرقة".