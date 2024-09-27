رويترز: السيد حسن نصر الله على قيد الحياة

وقالت مصادر مقربة من حزب الله، لـ”رويترز”، أن “ على قيد الحياة”.وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية، قد ادعت ان من القصف على الضاحية هو اغتيال (السيد) حسن .وكان جيش الاحتلال “الاسرائيلي”، قد شن، في وقت سابق من اليوم، غارات على الضاحية لبيروت.