الصحة اللبنانية توجه نداء لمستشفيات الضاحية الجنوبية

نيوز – دولي

طلبت اللبنانية السبت من مستشفيات الضاحية في بيروت إخلاءها من المرضى لاستقبال القصف الإسرائيلي.

ودعت الوزارة "مستشفيات بيروت وجبل والمناطق غير المتضررة من الغارات الإسرائيلية إلى التوقف حتى نهاية الأسبوع المقبل عن استقبال الحالات غير الطارئة"، مشيرة إلى "ضرورة إفساح المجال لاستقبال المرضى الموجودين في مستشفيات الضاحية لبيروت".

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان الضاحية في بيروت وتحديدا مشفى "بهمن" بزعم احتوائه على أسلحة وذخائر تابعة لحزب الله".

وجاء في بيان الجيش: "عليكم إخلاء مشفى بهمن والمنطقة المحيطة والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 500 متر بشكل فوري لأنه يحوي على أسلحة وذخائر لحزب الله".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملية "سهم الشمال" ضد لبنان، حيث استهدفت غاراته مناطق والبقاع مخلفة عشرات الضحايا، بينما يواصل "حزب الله" إطلاق صواريخه نحو شمال إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات مكثفة السبت طالت عشرات الأهداف لحزب في البقاع ومناطق مختلفة في جنوب .