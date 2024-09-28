"المقاومة الإسلامية" تعلن قصف "إيلات" وسقوط صاروخ في الأردن

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء السبت، مهاجمتها هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" بالطيران المسير.





وأضافت أن "عملية الاستهداف تمت بواسطة المسيّر".



الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، بأن "انفجارات في مستوطنات غرب رام وشمالها وشرقي القدس المحتلة وسماع دوي انفجار في ايلات وفي نهاريا". وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في يوم السبت 28 سبتمبر هدفا حيويا في أم الرشراش "إيلات".وأضافت أن "عملية الاستهداف تمت بواسطة المسيّر".الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، بأن "انفجارات في مستوطنات غرب رام وشمالها وشرقي القدس المحتلة وسماع دوي انفجار في ايلات وفي نهاريا".

كما أشارت أنباء عن "دوي صفارات في مناطق عدة بالجليل الغربي".

وفي الأردن، قال عسكري أردني، "سقط صاروخ من نوع غراد في منطقة صحراوية خالية من السكان في الموقر عمّان"، مشيرا الى أن "الصاروخ أطلق من ولم يخلف أضرارا بشرية أو مادية".