لبنان.. حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" اليوم

أعلنت اللبنانية، الأحد، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" على .



وأعلن عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارات الإسرائيلي على الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح".

وكانت وسائل اعلام لبنانية أفادت، الاحد، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ ثلاث غارات على الضاحية لبيروت خلال نصف ساعة.