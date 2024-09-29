في بيروت.. قصف يستهدف قياديا بالجماعة الإسلامية

‏وقالت تلك الوسائل، إن "غارة اسرائيلية استهدفت قيادي في الجماعة الاسلامية في منطقة الكولا في بيروت".وكانت أنباء أفادت، بأن الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في منطقة الكولا على مدخل بيروت، ورجحت مصادر محلية أن "يكون الاستهداف عملية اغتيال".وتشهد مناطق جنوبي لبنان، غارات "إسرائيلية" مكثفة شملت صور والنبطية وغيرها، فضلا عن محافظة البقاع الحدودية مع سوريا شرقي البلاد.