حاول انقاذ السيد حسن نصر الله واستشهد بجانبه.. تعرف على قصة "علاء المسعف"

– دولي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحد المواطنين اللبنانيين والذي يتحدث عن قصة المسعف علاء الذي حاول انقاذ السيد حسن واستشهد بجانبه.

ويقول في المقطع الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "علاء هو احد افراد الهيئة الصحية المعنيين بانقاذ الافراد المتواجدين تحت الردم بعد القصف".

واضاف ان "الهيئة الصحية وبضمنها علاء توجهت الى مكان حادثة قصف الموقع الذي كان يتواجد به الامين العام لحزب الله السيد حسن وعدد من قادة الحزب، وباشروا بعمليات الانقاذ حيث حاول عدد من افراد الهيئة الدخول الى تحت الردم والانفاق ولكن البعض منهم غاب عن الوعي نتيجة المواد الموجودة تحت الانفاق بسبب الصواريخ التي استهدفت المكان".

وتابع "حاول افراد الهيئة لعدة ساعات النزول الا انه لم يتمكنوا من الوصول حتى اجهد الافراد"، مشيرا الى ان "علاء اصر على النزول واكد انه (ليس لديه شيء ليخسره) رغم انه اب لثلاثة من الاولاد".

وذكر ان "علاء نزل مع قنينة الاوكسجين للبحث عن افراد واشخاص تحت الركام، الا ان علاء لم يخرج"، لافتا الى انه "بعد ساعات نزل افراد الهيئة الصحية ووجدوا علاء مستشهد الى جانب السيد حسن نصر الله".

وبين ان "ما حصل لعلاء انه استطاع من الوصول الى السيد وقام برفع الاوكسجين عنه ووضعها على السيد حسن في محاولة لانقاذ حياة السيد نصر الله، لكنه اختنق من الغازات الموجودة واستشهد الى جنبه".