تحت الصواريخ الإسرائيلية.. وزير الخارجية الإيراني يصل دمشق بعد بيروت

وقال المتحدث باسم الإيرانية إن الوزير عراقجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق، مضيفا ان عراقجي سيبحث مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.وكان عراقجي زار يوم أمس وأكد من هناك أن بلاده "تدعم مساعي وقف إطلاق النار في لكن بشروط تتمثل باحترام حقوق اللبناني وموافقة المقاومة، وبالتزامن مع وقف اطلاق النار في غزة"، مؤكدا إن ستسخّر كافة إمكانياتها الدبلوماسية والسياسية لدعم وحزب الله.وجاءت زيارة عراقجي الى وسوريا في الوقت الذي تشتعل فيه المنطقة، وبعد أيام من قصف ايران لإسرائيل وترقب رد إسرائيلي مرتقب، فيما تعرضت كل من وسوريا وعواصمهما الى حرب إسرائيلية معلنة وقصف متكرر طال منشات تابعة للدولة وليس لفصائل المقاومة فحسب.