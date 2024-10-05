وسط معلومات عن اصابته.. أين هو إسماعيل قاآني؟

نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلامية، ان السلطات اللبنانية تحقق بشأن الانباء حول إصابة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في غارات الضاحية بالعاصمة بيروت.

ونقلت عن القناة 12 الإسرائيلية قولها ان "هناك معلومات تفيد بإصابة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بغارات في الضاحية بالعاصمة بيروت".

ويلف الغموض مصير قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، منذ استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

كما نقلت عن مصادر قولها ان "قاآني يخضع للمراقبة والعزل، بعد عمليات الاغتيال الإسرائيلية التي طالت قادة إيرانيين بارزين".

أين هو إسماعيل قاآني؟

سؤال محيّر يفرض نفسه.. وس ط غموض يلف مصير قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري الإيراني.

حيث ان خر ظهور للرجل كان في مكتب ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين، وتحديدا بعد يومين على اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، بغارة إسرائيلية على الضاحية لبيروت.

وذكرت مصادر إعلامية ان "قاآني تنقل مرات عدة بين العراق وسوريا ولبنان الذي زاره 3 مرات، منذ هجوم السابع من تشرين الأول، وفي كل الزيارات كان قاآني يلتقي بالسيد نصر الله وفؤاد شكر، الذي اغتالته إسرائيل أواخر تموز الماضي.

وخلال الاجتماع في مقر قيادة حزب الله في ضاحية بيروت الذي استهدفته إسرائيل، أبلغ قاآني المجتمعين أنه سيلتحق بهم بمعيّة رئيس مكتبه المدعو "إحسان"، لكنه اعتذر لاحقا عن الحضور، بحسب المصادر.

وجاءت الضربة الإسرائيلية لتستهدف الاجتماع الذي تعذر قاآني عن حضوره.