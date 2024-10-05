نتنياهو: سنضع حدا للهجمات التي تقف خلفها إيران

أكد "الكيان الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، السبت، أنه سيتم وضع حد للهجمات التي تقف خلفها .

وقال نتنياهو في كلمة له، "سنواجه كل التهديدات الإيرانية ومن حقنا عن أنفسنا بعد أن هاجمتنا إيران".

وأضاف "كل الهجمات من غزة ولبنان واليمن وسوريا والعراق تقف خلفها وسنضع حدا لذلك".

وتابع "وعدت بتغيير موازين القوى في الجبهة الشمالية وهذا ما نفعله الآن"، مشددا بالقول "منعنا مذبحة أكبر من السابع من أكتوبر عبر سلسلة عمليات وضربات نفذناها".