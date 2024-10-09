السعودية تحتجز 21 عراقياً بسبب منشور يتعلق بالسيد حسن نصر الله

المواطن حسين حيدر عبدالسادة الجمالي من اهالي الديوانية معتقل في المملكة السعودية الشقيقة و معه 20 آخرون منذ يوم الأحد المصادف 29 أيلول بسبب منشور على الفيسبوك مرتبط بإستشهاد السيد .
اتصلنا بسفيرتنا و بعض الأطراف الحكومية لكن لا أثر لأي خطوة لإطلاق سراحهم .
حتى رئيس الوزراء يعلم…
— عصام حسين (@IssamHussein19) October 8, 2024
المواطن حسين حيدر عبدالسادة الجمالي من اهالي الديوانية معتقل في المملكة السعودية الشقيقة و معه 20 آخرون منذ يوم الأحد المصادف 29 أيلول بسبب منشور على الفيسبوك مرتبط بإستشهاد السيد .
اتصلنا بسفيرتنا و بعض الأطراف الحكومية لكن لا أثر لأي خطوة لإطلاق سراحهم .
حتى رئيس الوزراء يعلم…