السعودية تحتجز 21 عراقياً بسبب منشور يتعلق بالسيد حسن نصر الله

نيوز – دوليات



احتجزت السلطات السعودية، 21 مواطناً عراقياً بسبب منشور يتعلق بالأمين العام لحزب الله الراحل السيد حسن نصر الله الذي اغتيل بقصف "إسرائيلي" استهدف الضاحية الجنوبية، وذلك بحسب عبد الحسين الهنين المستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة.

وقال الهنين في منشور تابعته نيوز، ان "المواطن حسين حيدر عبد السادة الجمالي من اهالي الديوانية معتقل في المملكة السعودية ومعه 20 آخرون منذ يوم السبت المصادف 29 أيلول بسبب منشور على فيسبوك مرتبط باستشهاد السيد حسن نصر الله".



وأضاف، "اتصلنا بسفيرتنا وبعض الأطراف الحكومية لكن لا أثر لأي خطوة لإطلاق سراحهم وبقي أن نضع هذا الأمر امام الرأي العام العراقي، لعل للفيسبوك وجاهة وتأثير"، مؤكداً أن "الموضوع يحتاج تدخل رئيس الحكومة شخصياً"، موضحاً أن "رؤساء دول عظمى يتابعون مواطنينهم حتى لو كانوا مجرمين، فلم الخوف أو الخجل من الدفاع عن مواطن بريء؟".