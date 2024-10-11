لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. "الجيش الإسرائيلي" يصنف غزة ساحة قتال ثانوية

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، انه تم تعريف غزة رسميا في "الجيش الإسرائيلي" على أنها ساحة قتال ثانوية لأول مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، لافتا الى ان معظم الاهتمام والموارد لدى "الجيش الإسرائيلي" موجهة حاليا إلى لبنان."طوفان الأقصى" عملية شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على "إسرائيل" فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.وردا على عملية "طوفان الأقصى"، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة سماها عملية "السيوف الحديدية"، وبدأها بقصف جوي مكثف على القطاع. في حين دوت صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغلاف غزة. وأعلن "الجيش الإسرائيلي" إجلاء لكامل سكان الغلاف.