ما هو وضع القيادي في حزب الله وفيق صفا؟

نيوز – دولي

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، إن القيادي في حزب الله وفيق صفا الذي استهدفته إسرائيل بغارة جوية في وسط بيروت "أصيب بجروح خطرة ووضعه حرج".

وكانت إسرائيل قد شنت غارتين، مساء الخميس، على بيروت، في حين نقل مراسل "سكاي نيوز عربية" عن مصدر إسرائيلي قوله إن المستهدف هو القيادي وفيق صفا.

ووفيق صفا هو مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الاستهداف في العاصمة اللبنانية هو لـ"شخصية استثنائية" في بيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت، مساء الخميس، أن الغارتين الإسرائيليتين في بيروت خلفتا عشرات القتلى والجرحى.