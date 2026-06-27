دوي انفجارات جنوبي إيران والجيش الأمريكي يعلن شن ضربات

أفاد التلفزيون الإيراني، بدوي انفجارات جنوبي ، فيما أعلن عن شن ضربات عقب هجوم إيراني على سفينة تجارية.

وقال التلفزيون الإيراني، "سماع دوي عدة انفجارات في سيريك جنوبي البلاد".

كما قالت ، "دوي انفجار في قرية ميسين في جنوبي ".

بدورها، قالت ، "القوات الأمريكية تشن ضربات إضافية عقب أحدث هجوم إيراني على سفينة تجارية"، مضيفة "أتيحت لإيران فرصة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار عقب الضربات الأمريكية الجمعة إلا أنها اختارت عدم القيام بذلك".

ويوم الجمعة الماضي، شنّ غارات على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع الرادار الساحلية، ردا على هجوم إيراني على سفينة شحن في ، وبعد ساعات شنّت غارات مضادة بطائرات مسيرة على التي يتمركز فيها للبحرية الأمريكية.