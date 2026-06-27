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منظمة أممية تكشف حصيلة صادمة لمتضرري زلزال فنزويلا
دوليات
2026-06-27 | 17:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
212 شوهد
أعلنت منظمة
الهجرة الدولية
التابعة للأمم المتحدة أن الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا يوم 24 حزيران الحالي قد يكون طال حوالي 6.76 مليون نسمة.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن التقديرات الأولية لعدد السكان ونطاق الدمار تدل على أن عدد المتضررين جراء الزلزال قد يبلغ مليوني شخص في
كاراكاس
لوحدها.
يذكر أن فنزويلا تعرضت يوم 24 حزيران الجاري لهزات أرضية قوية، بلغت شدة أقواها 7.5 درجة بمقياس ريختر، وحسب بيانات السلطات الفنزويلية، فقد بلغ عدد الضحايا 1430 شخصا، وعدد المصابين أكثر من 3200 شخص.
وتسبب الزلزال بدمار كبير في مختلف المناطق بشمال وشمال غربي البلاد، حيث تضررت البنية التحتية والمستشفيات وأغلق مطار العاصمة كاراكاس.
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