منظمة أممية تكشف حصيلة صادمة لمتضرري زلزال فنزويلا

وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن التقديرات الأولية لعدد السكان ونطاق الدمار تدل على أن عدد المتضررين جراء الزلزال قد يبلغ مليوني شخص في لوحدها.يذكر أن فنزويلا تعرضت يوم 24 حزيران الجاري لهزات أرضية قوية، بلغت شدة أقواها 7.5 درجة بمقياس ريختر، وحسب بيانات السلطات الفنزويلية، فقد بلغ عدد الضحايا 1430 شخصا، وعدد المصابين أكثر من 3200 شخص.وتسبب الزلزال بدمار كبير في مختلف المناطق بشمال وشمال غربي البلاد، حيث تضررت البنية التحتية والمستشفيات وأغلق مطار العاصمة كاراكاس.