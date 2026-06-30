تفاصيل مراسم تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي في العراق (فيديو)

وقال زاده في تصريح صحفي، ان "مع الالتفات إلى الطلبات المتكررة للشعب العراقي، ومن ضمنهم القبائل والعشائر والعلماء والنخب والشخصيات السياسية والثقافية والدينية، لاستقبال الجثمان الطاهر لقائد الإسلامية الشهيد.وتابع، انه "سيتولى المسؤولون في دولة الإعلان عن التفاصيل الدقيقة لموعد التشييع ومكانه".