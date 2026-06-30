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إيران تعلن مشاركة 30 دولة بتشييع السيد الخامنئي
دوليات
2026-06-30 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
366 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني
علي خامنئي
، الثلاثاء، عن استعدادات واسعة لاستقبال وفود رسمية ودينية وشعبية من 30 دولة.
وقال الجنرال علي أكبر بور جمشيديان خلال مؤتمر صحفي بطهران، "أن مراسم التشييع الرسمية ستُقام خلال الأيام المقبلة، وفق توجيهات المرشد مجتبى
خامنئي
"، من دون أن يؤكد مشاركة نجله المرشد الجديد الذي جرى تعيينه في مراسم تشييع والده
علي خامنئي
الذي تم اغتياله في 28 من فبراير/شباط الماضي في الساعات الأولى للضربات الأمريكية والإسرائيلية على
طهران
.
وأضاف جمشيديان إن الترتيبات الخاصة بالمراسم أُقرت بتوجيه من بيت المرشد الأعلى وبإشراف المرشد الجديد، مشيراً إلى أن إعداد البرنامج جرى بعد مراعاة الاعتبارات الأمنية التي حددها
المجلس الأعلى للأمن القومي
، وبالتنسيق مع مكتب القيادة.
وأضاف أن
مجلس الوزراء
الإيراني قرر تشكيل اللجنة الوطنية لإقامة مراسم الوداع والتشييع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، فيما تتولى
وزارة الداخلية
مهام
الأمانة العامة
للجنة، بمشاركة المؤسسات الحكومية والعسكرية والمنظمات الشعبية.
وفي السياق ذاته، كشف بورجمشيديان عن تلقي إيران طلبات رسمية من أكثر من 30 دولة للمشاركة في مراسم التشييع، إلى جانب إعلان شخصيات دينية وأكاديمية وزعماء طوائف ومذاهب من أكثر من 90 دولة رغبتهم في الحضور وتقديم واجب العزاء.
وأشار إلى أن قوافل شعبية كبيرة من دول الجوار، بينها
العراق
وباكستان وأفغانستان، أبلغت السلطات الإيرانية استعدادها للمشاركة في مراسم التشييع، مؤكداً أن اللجنة الدولية تواصل التنسيق لاستقبال هذه الوفود.
وبحسب المسؤول الإيراني، من المقرر أن تستضيف طهران، يوم الجمعة المقبل، مراسم رسمية خاصة لتقديم واجب العزاء من قبل رؤساء الدول وكبار المسؤولين وقادة الأديان والعلماء المشاركين في التشييع.
تفاصيل التشييع
وعن تفاصيل التشييع، قال جمشيديان إن البرنامج الرسمي لمراسم التشييع في العراق وإيران، والذي يتضمن محطات في
بغداد
والكاظمية وكربلاء والنجف قبل نقل الجثمان إلى إيران.
وتابع "إن البرنامج المعلن، سيكون التشييع في العاصمة طهران لمدة يومي السبت والأحد، وفي يوم الاثنين بمدينة قم، وتصل جثامين خامنئي وعدد من أفراد عائلته، عصر يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، قادمة من مدينة قم إلى
مطار بغداد الدولي
، ومساء نفس اليوم سيتم تشييعها بمدينة
الكاظمية
".
وأضاف "في صباح الأربعاء 8 يوليو/تموز، تنطلق مراسم التشييع الشعبي في مدينة
كربلاء
، قبل أن تتوجه الجثامين عصر اليوم ذاته إلى
النجف
، ويتضمن برنامج النجف إقامة مراسم تشييع خاصة بالعلماء ورجال الدين، تعقبها مراسم تشييع شعبية تنطلق من مرقد الإمام علي وصولاً إلى ساحة الصدرين".
وذكر جمشيديان إنه "بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف، تُنقل الجثامين عبر
مطار النجف
الدولي إلى مدينة مشهد الإيرانية، حيث تقام مراسم التشييع الختامية والدفن، يوم الخميس 9 يوليو/تموز، قرب مرقد الإمام الرضا، بحسب البرنامج المعلن".
وقال المسؤول الإيراني أن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة ما بين 12 و20 مليون شخص في مراسم التشييع التي ستقام في طهران، وسط استعدادات أمنية ولوجستية واسعة.
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