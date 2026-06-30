Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحذر الأمريكيين من خطر لم يواجهوه من قبل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

إيران تعلن مشاركة 30 دولة بتشييع السيد الخامنئي

دوليات

2026-06-30 | 05:55
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إيران تعلن مشاركة 30 دولة بتشييع السيد الخامنئي
366 شوهد

السومرية نيوز – دوليات

أعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، عن استعدادات واسعة لاستقبال وفود رسمية ودينية وشعبية من 30 دولة.

وقال الجنرال علي أكبر بور جمشيديان خلال مؤتمر صحفي بطهران، "أن مراسم التشييع الرسمية ستُقام خلال الأيام المقبلة، وفق توجيهات المرشد مجتبى خامنئي"، من دون أن يؤكد مشاركة نجله المرشد الجديد الذي جرى تعيينه في مراسم تشييع والده علي خامنئي الذي تم اغتياله في 28 من فبراير/شباط الماضي في الساعات الأولى للضربات الأمريكية والإسرائيلية على طهران.

وأضاف جمشيديان إن الترتيبات الخاصة بالمراسم أُقرت بتوجيه من بيت المرشد الأعلى وبإشراف المرشد الجديد، مشيراً إلى أن إعداد البرنامج جرى بعد مراعاة الاعتبارات الأمنية التي حددها المجلس الأعلى للأمن القومي، وبالتنسيق مع مكتب القيادة.

وأضاف أن مجلس الوزراء الإيراني قرر تشكيل اللجنة الوطنية لإقامة مراسم الوداع والتشييع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، فيما تتولى وزارة الداخلية مهام الأمانة العامة للجنة، بمشاركة المؤسسات الحكومية والعسكرية والمنظمات الشعبية.

وفي السياق ذاته، كشف بورجمشيديان عن تلقي إيران طلبات رسمية من أكثر من 30 دولة للمشاركة في مراسم التشييع، إلى جانب إعلان شخصيات دينية وأكاديمية وزعماء طوائف ومذاهب من أكثر من 90 دولة رغبتهم في الحضور وتقديم واجب العزاء.

وأشار إلى أن قوافل شعبية كبيرة من دول الجوار، بينها العراق وباكستان وأفغانستان، أبلغت السلطات الإيرانية استعدادها للمشاركة في مراسم التشييع، مؤكداً أن اللجنة الدولية تواصل التنسيق لاستقبال هذه الوفود.
 
وبحسب المسؤول الإيراني، من المقرر أن تستضيف طهران، يوم الجمعة المقبل، مراسم رسمية خاصة لتقديم واجب العزاء من قبل رؤساء الدول وكبار المسؤولين وقادة الأديان والعلماء المشاركين في التشييع.

تفاصيل التشييع
وعن تفاصيل التشييع، قال جمشيديان إن البرنامج الرسمي لمراسم التشييع في العراق وإيران، والذي يتضمن محطات في بغداد والكاظمية وكربلاء والنجف قبل نقل الجثمان إلى إيران.

وتابع "إن البرنامج المعلن، سيكون التشييع في العاصمة طهران لمدة يومي السبت والأحد، وفي يوم الاثنين بمدينة قم، وتصل جثامين خامنئي وعدد من أفراد عائلته، عصر يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، قادمة من مدينة قم إلى مطار بغداد الدولي، ومساء نفس اليوم سيتم تشييعها بمدينة الكاظمية".

وأضاف "في صباح الأربعاء 8 يوليو/تموز، تنطلق مراسم التشييع الشعبي في مدينة كربلاء، قبل أن تتوجه الجثامين عصر اليوم ذاته إلى النجف، ويتضمن برنامج النجف إقامة مراسم تشييع خاصة بالعلماء ورجال الدين، تعقبها مراسم تشييع شعبية تنطلق من مرقد الإمام علي وصولاً إلى ساحة الصدرين".

وذكر جمشيديان إنه "بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف، تُنقل الجثامين عبر مطار النجف الدولي إلى مدينة مشهد الإيرانية، حيث تقام مراسم التشييع الختامية والدفن، يوم الخميس 9 يوليو/تموز، قرب مرقد الإمام الرضا، بحسب البرنامج المعلن".

وقال المسؤول الإيراني أن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة ما بين 12 و20 مليون شخص في مراسم التشييع التي ستقام في طهران، وسط استعدادات أمنية ولوجستية واسعة.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-30
Play
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
مطالبات بتجديد المواهب في المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١١ | 2026
15:00 | 2026-06-29
Play
مطالبات بتجديد المواهب في المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١١ | 2026
15:00 | 2026-06-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-29
Play
العراق في دقيقة 29-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-29
Play
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-29
Live Talk
Play
Live Talk
كيف يزيل المحتوى التعليمي خوف الطلاب؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
13:00 | 2026-06-29
Play
كيف يزيل المحتوى التعليمي خوف الطلاب؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
13:00 | 2026-06-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
Play
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
Play
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
Play
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
عشرين
Play
عشرين
في ليلة الاحد .. لم ينجو احد! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٢ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-28
Play
في ليلة الاحد .. لم ينجو احد! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٢ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-30
Play
بغداد سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٩ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
Play
الطريق الى الكأس
مطالبات بتجديد المواهب في المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١١ | 2026
15:00 | 2026-06-29
Play
مطالبات بتجديد المواهب في المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١١ | 2026
15:00 | 2026-06-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-29
Play
العراق في دقيقة 29-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-29
Play
نشرة ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-29
Live Talk
Play
Live Talk
كيف يزيل المحتوى التعليمي خوف الطلاب؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
13:00 | 2026-06-29
Play
كيف يزيل المحتوى التعليمي خوف الطلاب؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٧ | الموسم 2
13:00 | 2026-06-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
Play
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
Play
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
Play
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
عشرين
Play
عشرين
في ليلة الاحد .. لم ينجو احد! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٢ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-28
Play
في ليلة الاحد .. لم ينجو احد! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٢ | الموسم 5
16:15 | 2026-06-28
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25

اخترنا لك
وزير أمريكي: سعيد بخروج إيران من مونديال 2026
08:59 | 2026-06-30
العراق في المرتبة الـ 140 عالمياً ضمن تقرير مؤشر السلام العالمي لعام 2026
07:55 | 2026-06-30
قطر: لا يوجد في الدوحة اجتماع رفيع المستوى مقرر بين إيران وأمريكا
07:22 | 2026-06-30
الشرع: إسرائيل تريد إدخال سوريا في فوضى جديدة
05:51 | 2026-06-30
تفاصيل مراسم تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي في العراق (فيديو)
05:01 | 2026-06-30
الرئيس الايراني: جميع مراحل المفاوضات جرت بالتنسيق الكامل مع الخامنئي
04:53 | 2026-06-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.