إيران تعلن مشاركة 30 دولة بتشييع السيد الخامنئي

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أعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني ، الثلاثاء، عن استعدادات واسعة لاستقبال وفود رسمية ودينية وشعبية من 30 دولة.





وأضاف جمشيديان إن الترتيبات الخاصة بالمراسم أُقرت بتوجيه من بيت المرشد الأعلى وبإشراف المرشد الجديد، مشيراً إلى أن إعداد البرنامج جرى بعد مراعاة الاعتبارات الأمنية التي حددها ، وبالتنسيق مع مكتب القيادة.



وأضاف أن الإيراني قرر تشكيل اللجنة الوطنية لإقامة مراسم الوداع والتشييع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، فيما تتولى مهام للجنة، بمشاركة المؤسسات الحكومية والعسكرية والمنظمات الشعبية.



وفي السياق ذاته، كشف بورجمشيديان عن تلقي إيران طلبات رسمية من أكثر من 30 دولة للمشاركة في مراسم التشييع، إلى جانب إعلان شخصيات دينية وأكاديمية وزعماء طوائف ومذاهب من أكثر من 90 دولة رغبتهم في الحضور وتقديم واجب العزاء.



وأشار إلى أن قوافل شعبية كبيرة من دول الجوار، بينها وباكستان وأفغانستان، أبلغت السلطات الإيرانية استعدادها للمشاركة في مراسم التشييع، مؤكداً أن اللجنة الدولية تواصل التنسيق لاستقبال هذه الوفود. وقال الجنرال علي أكبر بور جمشيديان خلال مؤتمر صحفي بطهران، "أن مراسم التشييع الرسمية ستُقام خلال الأيام المقبلة، وفق توجيهات المرشد مجتبى "، من دون أن يؤكد مشاركة نجله المرشد الجديد الذي جرى تعيينه في مراسم تشييع والده الذي تم اغتياله في 28 من فبراير/شباط الماضي في الساعات الأولى للضربات الأمريكية والإسرائيلية على .وأضاف جمشيديان إن الترتيبات الخاصة بالمراسم أُقرت بتوجيه من بيت المرشد الأعلى وبإشراف المرشد الجديد، مشيراً إلى أن إعداد البرنامج جرى بعد مراعاة الاعتبارات الأمنية التي حددها ، وبالتنسيق مع مكتب القيادة.وأضاف أن الإيراني قرر تشكيل اللجنة الوطنية لإقامة مراسم الوداع والتشييع برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، فيما تتولى مهام للجنة، بمشاركة المؤسسات الحكومية والعسكرية والمنظمات الشعبية.وفي السياق ذاته، كشف بورجمشيديان عن تلقي إيران طلبات رسمية من أكثر من 30 دولة للمشاركة في مراسم التشييع، إلى جانب إعلان شخصيات دينية وأكاديمية وزعماء طوائف ومذاهب من أكثر من 90 دولة رغبتهم في الحضور وتقديم واجب العزاء.وأشار إلى أن قوافل شعبية كبيرة من دول الجوار، بينها وباكستان وأفغانستان، أبلغت السلطات الإيرانية استعدادها للمشاركة في مراسم التشييع، مؤكداً أن اللجنة الدولية تواصل التنسيق لاستقبال هذه الوفود.

وبحسب المسؤول الإيراني، من المقرر أن تستضيف طهران، يوم الجمعة المقبل، مراسم رسمية خاصة لتقديم واجب العزاء من قبل رؤساء الدول وكبار المسؤولين وقادة الأديان والعلماء المشاركين في التشييع.



تفاصيل التشييع

وعن تفاصيل التشييع، قال جمشيديان إن البرنامج الرسمي لمراسم التشييع في العراق وإيران، والذي يتضمن محطات في والكاظمية وكربلاء والنجف قبل نقل الجثمان إلى إيران.



وتابع "إن البرنامج المعلن، سيكون التشييع في العاصمة طهران لمدة يومي السبت والأحد، وفي يوم الاثنين بمدينة قم، وتصل جثامين خامنئي وعدد من أفراد عائلته، عصر يوم الثلاثاء 7 يوليو/تموز، قادمة من مدينة قم إلى ، ومساء نفس اليوم سيتم تشييعها بمدينة ".



وأضاف "في صباح الأربعاء 8 يوليو/تموز، تنطلق مراسم التشييع الشعبي في مدينة ، قبل أن تتوجه الجثامين عصر اليوم ذاته إلى ، ويتضمن برنامج النجف إقامة مراسم تشييع خاصة بالعلماء ورجال الدين، تعقبها مراسم تشييع شعبية تنطلق من مرقد الإمام علي وصولاً إلى ساحة الصدرين".



وذكر جمشيديان إنه "بعد انتهاء مراسم التشييع في النجف، تُنقل الجثامين عبر الدولي إلى مدينة مشهد الإيرانية، حيث تقام مراسم التشييع الختامية والدفن، يوم الخميس 9 يوليو/تموز، قرب مرقد الإمام الرضا، بحسب البرنامج المعلن".



وقال المسؤول الإيراني أن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة ما بين 12 و20 مليون شخص في مراسم التشييع التي ستقام في طهران، وسط استعدادات أمنية ولوجستية واسعة.