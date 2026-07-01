تقرير: الربط الكهربائي بين العراق والأردن يقترب من التشغيل بقدرة أولية تبلغ 200 ميغاواط

وبحسب التقرير، فإن مشروع الربط يأتي ضمن خطة لتنويع مصادر استيراد الكهرباء وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، إلى جانب مشاريع الربط مع ودول ، بما يعزز مرونة واستقرار .ونقل التقرير عن قائممقام قضاء الرطبة، ، قوله إن الأعمال الخاصة بالمشروع تشهد تقدماً ملحوظاً، وإن أولى شحنات المواد الخاصة بأبراج نقل الكهرباء وصلت إلى موقع المشروع، تمهيداً لنصب 63 برجاً لربط محطة الرطبة بجهد 400 كيلو فولت مع الخط الرئيس الرابط بين العراق والأردن.وأضاف أن الأعمال في محطة الرطبة المتنقلة بجهد 400 كيلو فولت بلغت مراحلها النهائية، مبيناً أن الجوانب الفنية للمشروع ستكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين، فيما يتبقى استكمال الإجراءات الإدارية بين والجانب قبل بدء التشغيل الرسمي.وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستتيح تزويد الشبكة العراقية بقدرة أولية تبلغ 200 ميغاواط، مع إمكانية رفعها مستقبلاً إلى 500 ميغاواط، بما يسهم في تحسين تجهيز الكهرباء في محافظات ومناطق غرب العراق، ولا سيما أقضية القائم وراوة وعنه، فضلاً عن مدينة الرطبة.ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع دخلت الخدمة في آذار 2024، عبر ربط محطتي الرطبة والريشة بقدرة 50 ميغاواط، فيما تستهدف المرحلة الثانية استكمال خط نقل بطول 330 كيلومتراً بجهد 400 كيلو فولت.وأكد التقرير أن مشروع الربط مع يمثل جزءاً من خطة عراقية أوسع لتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب مشاريع الربط مع تركيا ودول الخليج، التي يُعوّل عليها لإضافة نحو 1250 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية، رغم أنها لن تكون كافية لسد العجز المتوقع خلال ذروة الطلب في فصل الصيف.