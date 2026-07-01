تقرير: الربط الكهربائي بين العراق والأردن يقترب من التشغيل بقدرة أولية تبلغ 200 ميغاواط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا تقصي السويد وتعبر إلى دور الـ16 من كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568558-639185083685136498.jpg
تقرير: الربط الكهربائي بين العراق والأردن يقترب من التشغيل بقدرة أولية تبلغ 200 ميغاواط
دوليات
2026-07-01 | 08:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
628 شوهد
كشف تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة (الصادرة من واشنطن)، اليوم الأربعاء، عن اقتراب مشروع الربط الكهربائي بين
العراق
والأردن من دخول مرحلة جديدة، بعد وصول الأعمال الفنية إلى مراحلها النهائية، تمهيداً لبدء تشغيله بقدرة أولية تبلغ 200 ميغاواط.
وبحسب التقرير، فإن مشروع الربط يأتي ضمن خطة
العراق
لتنويع مصادر استيراد الكهرباء وتقليل الاعتماد على مصدر واحد، إلى جانب مشاريع الربط مع
تركيا
ودول
الخليج
، بما يعزز مرونة واستقرار
الشبكة الوطنية
.
ونقل التقرير عن قائممقام قضاء الرطبة،
عماد مشعل الدليمي
، قوله إن الأعمال الخاصة بالمشروع تشهد تقدماً ملحوظاً، وإن أولى شحنات المواد الخاصة بأبراج نقل الكهرباء وصلت إلى موقع المشروع، تمهيداً لنصب 63 برجاً لربط محطة الرطبة بجهد 400 كيلو فولت مع الخط الرئيس الرابط بين العراق والأردن.
وأضاف أن الأعمال في محطة الرطبة المتنقلة بجهد 400 كيلو فولت بلغت مراحلها النهائية، مبيناً أن الجوانب الفنية للمشروع ستكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين، فيما يتبقى استكمال الإجراءات الإدارية بين
وزارة الكهرباء العراقية
والجانب
الأردني
قبل بدء التشغيل الرسمي.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستتيح تزويد الشبكة العراقية بقدرة أولية تبلغ 200 ميغاواط، مع إمكانية رفعها مستقبلاً إلى 500 ميغاواط، بما يسهم في تحسين تجهيز الكهرباء في محافظات ومناطق غرب العراق، ولا سيما أقضية القائم وراوة وعنه، فضلاً عن مدينة الرطبة.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع دخلت الخدمة في آذار 2024، عبر ربط محطتي الرطبة والريشة بقدرة 50 ميغاواط، فيما تستهدف المرحلة الثانية استكمال خط نقل بطول 330 كيلومتراً بجهد 400 كيلو فولت.
وأكد التقرير أن مشروع الربط مع
الأردن
يمثل جزءاً من خطة عراقية أوسع لتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب مشاريع الربط مع تركيا ودول الخليج، التي يُعوّل عليها لإضافة نحو 1250 ميغاواط إلى الشبكة الوطنية، رغم أنها لن تكون كافية لسد العجز المتوقع خلال ذروة الطلب في فصل الصيف.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
إنجاز 94% من مشروع الربط الكهربائي الخليجي.. العراق يقترب من إضافة 500 ميكاواط
10:09 | 2026-05-16
بغداد والقاهرة تبحثان مشروع الربط الكهربائي وتخزين النفط العراقي
14:25 | 2026-06-22
العراق يستعد للربط مع تركيا كهربائيا
02:54 | 2026-05-07
الزيدي يؤكد لبزشكيان قدرة العراق على المساهمة في الوساطة بين إيران وامريكا
12:57 | 2026-05-05
العراق
الكهرباء
وزارة الكهرباء العراقية
عماد مشعل الدليمي
الشبكة الوطنية
كهرباء العراق
الدليمي
الأردني
الخليج
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تعلن نتائج الثالث متوسط اليوم
محليات
31.56%
05:47 | 2026-06-30
التربية تعلن نتائج الثالث متوسط اليوم
05:47 | 2026-06-30
العطل الرسمية في شهر تموز القادم
محليات
29.86%
13:02 | 2026-06-29
العطل الرسمية في شهر تموز القادم
13:02 | 2026-06-29
محكمة الكرخ تُصدر حكمًا بحق النائبة عالية نصيف جاسم
محليات
20.57%
06:53 | 2026-06-30
محكمة الكرخ تُصدر حكمًا بحق النائبة عالية نصيف جاسم
06:53 | 2026-06-30
خبر سار يخص كبار السن
محليات
18.01%
02:51 | 2026-06-30
خبر سار يخص كبار السن
02:51 | 2026-06-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-01
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
Live Talk
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
Live Talk
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-01
ناس وناس
منطقة السنك التجارية بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٧٠ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-01
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
عشرين
الفجر والمعتقلين العشر! - عشرين م٥ - الحلقة ٤٣ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
الطريق الى الكأس
اللياقة البدنية تحرج المنتخب العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ١٢ | 2026
15:15 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
نشرة أخبار السومرية
٣٠ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-06-2026 | 2026
12:30 | 2026-06-30
Live Talk
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
Live Talk
هل سينهي الذكاء الاصطناعي زمن الشيخوخة؟ - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-30
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
استديو Noon
استديو نون 29-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
صباحكم أحلى مع سلمى
ظلم المسؤولين 29-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
طل الصباح
زووم 29-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-29
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
اخترنا لك
ترامب يدشن طائرة الرئاسة الجديدة المهداة من قطر
11:17 | 2026-07-01
تمديد حظر الطيران الأوروبي فوق العراق ودولتين أخريين
11:02 | 2026-07-01
إسرائيل: سنبقى في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر
10:51 | 2026-07-01
واشنطن توقع اتفاقاً لبناء سفارتها الدائمة في القدس
10:49 | 2026-07-01
توجه لتقليص القوات الأميركية في السعودية
10:35 | 2026-07-01
رويترز: إيران تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز وتلوّح بفرض رسوم على السفن
10:17 | 2026-07-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.