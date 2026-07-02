عون عن المفاوضات مع إسرائيل: الخيار الأسلم وليست خيانة

وقال أنه لن "يفرّط بأي جزء من أراضي ، بعد تأكيد على لسان مسؤولين فيها أن جيشها سيبقى في الجنوب ما دام يشكل تهديدا، من دون تحديد جدول زمني للانسحاب".وقال عون، وفق ما نقلت عنه الرئاسة، إن "المفاوضات المباشرة التي يخوضها لبنان مع إسرائيل، ليست بخيانة، بل هي حرب دبلوماسية من غير دماء تزهق هدرا".وأوضح أن "الدولة قررت خوض المفاوضات لتحصيل حقوقها وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيها"، مؤكداً أنها "الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعدما تكبد ما تكبده من خسائر".وأبرم لبنان وإسرائيل برعاية الجمعة اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.وينص الاتفاق خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في وانتشار بدءا من منطقتين "تجريبيتين".وأورد الاتفاق أنه "سيتم تفصيل عناصر هذه العملية في ملحق أمني يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة، ويُشكل مكملا لهذا الاتفاق الإطاري". إلا أن نص الملحق لم يُنشر بعد.ولم يحدد الاتفاق جدولا زمنيا للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، في حين يكرر مسؤولون إسرائيليون الإشارة إلى أن قواتهم لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.وأكد الأربعاء أن قواته ستبقى بـ"المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة "حتى إشعار آخر"، من أجل "حماية سكاننا وبلداتنا من العناصر الإرهابية".وقال الإسرائيلي الثلاثاء وفق بيان وفيديو عن مكتبه "لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول التهديد، وما دام حزب الله موجودا هنا ومسلحا ويهددنا، فسنبقى هنا".