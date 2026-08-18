زلزال مدمر يطارد إسطنبول

وأظهرت نتائج استطلاع أبحاث الأجندة لشهر تموز، والذي أجرته وكالة تخطيط إسطنبول (İPA)، التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، أن 69.6% من المشاركين يعتقدون أن إسطنبول تواجه خطر مدمر في القريب العاجل، بينما عبر 70.8% منهم عن قلقهم من هذا الاحتمال.وبحسب الاستطلاع الذي اعتمد على المقابلات الهاتفية المباشرة مع 751 شخصا، سجلت الفئة العمرية بين 18 و35 عاما أعلى مستويات القلق، في حين كانت النساء أكثر قلقا من الرجال بنسبة 78% مقابل 63.5%.وفي تصنيف الكوارث الطبيعية الأكثر إثارة للمخاوف في إسطنبول، جاء الزلزال في المرتبة الأولى بفارق شاسع بنسبة 91.5%، متفوقا بفارق كبير على مخاطر الحرائق وحرائق الغابات والفيضانات والسيول.ورغم هذه المخاوف المرتفعة، كشفت النتائج عن تباين لافت في مستوى الاستعداد العملي إذ أقر 50.9% من المشاركين بأنهم لم يتخذوا أي إجراءات وقائية أو تحضيرية على الإطلاق لمواجهة الزلزال المحتمل.أما عن الإجراءات الأكثر اتخاذا بين بقية المشاركين، فجاء إعداد حقيبة الطوارئ للزلازل في المقدمة بنسبة 28.5%، يليه فحص مدى مقاومة ومتانة المنازل للزلازل بنسبة 18.4%، ثم تثبيت الأثاث والأجهزة الثقيلة داخل المنازل بنسبة 10.1%.وفي المقابل، تراوحت نسب الإجراءات الأخرى بين معرفة نقاط التجمع في حالات الطوارئ (10%)، والاشتراك في التأمين الإجباري أو الخاص ضد الزلازل (9.1%)، وإعداد خطة تواصل عائلية للطوارئ (7.9%)، وتحديد مسارات الإخلاء داخل المباني (6%).