قتلى وجرحى جراء انفجار بمحطة حرارية في سوريا

وذكرت الوكالة انه قُتِل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء انفجار تُحقق السلطات في طبيعته داخل المحطة الحرارية في بانياس في ، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.وبحسب المعطيات الأولية لـ" لحقوق الإنسان"، وقع الانفجار نتيجة عطل فني داخل المحطة، فيما أشارت معلومات إلى أن الانفجار نجم عن خزان غاز الهيدروجين الموجود ضمن منشآت المحطة.