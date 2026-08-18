إيران تطالب العراق بـ 12 مليار دولار

وتركزت الزيارة بشكل أساسي، حسب المصادر الإيرانية، على آلية تحصيل المستحقات الإيرانية وتسهيل النفاذ إلى الموارد المالية.ونقلت وكالة " " للأنباء، عن المسؤول الإيراني قوله إن "جزءا جوهريا من نقاشات محافظ البنك المركزي خصص لبحث ملف المستحقات الإيرانية وسبل تسهيل الاستفادة من أرصدة العملات الأجنبية المتراكمة في ".وأشار إلى أنه "تم استعراض مجموعة من الحلول والآليات العملية لتسوية هذا الملف، وتيسير وصول الفاعلين الاقتصاديين والتجار الإيرانيين إلى هذه الأموال"، لافتا إلى أن "إجمالي المستحقات الإيرانية لدى العراق يبلغ حاليا نحو 12 مليار دولار.وأوضح أن "هذا الرقم ليس ثابتا بل يتقلب تبعا لحركة التبادل التجاري وتدفق الدفعات المالية في فترات مختلفة".وعلى صعيد المبادلات التجارية، نوه رئيس المشتركة إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نموا مطردا".وقال إن "التجارة الثنائية، باستثناء مبادلات الطاقة والنفط والغاز، سجلت هذا العام نموا بنسبة تقارب 15%"، مؤكدا أنه "بالنظر إلى الإمكانات والطاقات المتاحة لدى الجانبين، فإن هناك فرصة واقعية لرفع سقف التبادل التجاري ليصل إلى نحو 20 مليار دولار".