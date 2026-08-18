قاليباف: لن يُفتح مضيق هرمز حتى يُرفع الحصار عن إيران

وقال قاليباف في تصريحات انه: "لن نتساهل أبداً بدماء القائد الشهيد وشهداء بلادنا وسنعاقب المعتدين"، مشيرا الى ان "فتح لن يتم حتى يُرفع الحصار الامريكية على ".وتابع، ان " إيران مستعدة لإلحاق هزيمة أشد بالعدو من السابق بما يتناسب مع اعتداءاته وتهديداته"، مبينا ان " العدو أخطأ في التقدير باعتدائه على إيران لكن الشعب كان متكاتفاً وأحبط المؤامرة".