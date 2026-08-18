الأمم المتحدة تحذر من تصعيد مقلق في جنوب لبنان

وقال ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن في (اليونيفيل) رصدت أنشطة حركية مكثفة عبر منطقة عملياتها خلال نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي، وهجمات بطائرات هليكوبتر، وإطلاق نار غير مباشر، وعمليات بحرية في المياه الإقليمية ، في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق.وأضاف دوجاريك أن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد عدة ذخائر غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيوداً على حرية تنقلها، بالإضافة إلى حوادث سلوك عدواني، مما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب، في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.