عراقجي: إسرائيل مستمرة بعرقلة التفاهم مع أميركا

وقال عراقجي في تصريحات، أن " بذلت كل ما في وسعها لمنع التوصل لمذكرة تفاهم بين وواشنطن وعدم تنفيذها وما زالت مساعيها مستمرة".واعتبر أن "وهم باستسلام طهران غير المشروط لم ولن يتحقق، مؤكدا "رفض طهران لوقف النار ومواصلة الحرب حتى قبل الطرف الآخر التفاوض بشروطنا".