البيت الأبيض: المحادثات بشأن الاتفاق مع إيران تتواصل

وقال في تصريح لفوكس نيوز، ان "المحادثات بشأن الاتفاق مع تتواصل"، مشيرا الى ان "الفرق الفنية تعقد مناقشات بشأن كل بنود مذكرة التفاهم مع إيران".وذكر ان " يفضل الحلول الدبلوماسية ويرى أن لدينا ولدى إيران فرصة لإبرام اتفاق جيد"، مشيرا الى انه "سواء فشلت مذكرة التفاهم أم لا فقد مهدنا الطريق لنزع السلاح النووي من إيران".