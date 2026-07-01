هبوط اضطراري لمروحية أمريكية في بحر العرب

أعلن ، الأربعاء، عن هبوط اضطراري لمروحية عسكرية أمريكية في .​

وقال الأسطول "هبوط اضطراري لمروحية عسكرية ببحر العرب وانتشال 3 من أفراد الطاقم الـ4 بحالة مستقرة".

ولفت الى أن "الوحدات في المنطقة تبحث حاليا عن العنصر المفقود من طاقم المروحية"، مضيفا "لا مؤشر على أن الهبوط الاضطراري للمروحية كان نتيجة عمل عدائي ونحقق في سبب الحادث".