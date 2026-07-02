بترايوس: حملة مكافحة الفساد في العراق بداية استعادة سلطة الدولة

وفي مقال نشرته صحيفة ، قال بترايوس: إن "حملة الاعتقالات الأخيرة بحق متهمين بقضايا فساد، إلى جانب الإجراءات القضائية الخاصة بمصادرة الأصول، تعكس مؤشرات على تحرك مؤسسات الدولة لاستعادة دورها"، مشيراً إلى أن "أهمية هذه التطورات لا تكمن في هوية الموقوفين فحسب، بل بتنسيق عمل ومكتب والأجهزة الأمنية لتنفيذ القانون".وأضاف أن " شهد سابقاً حملات لمكافحة الفساد، إلا أن ما يميز الحملة الحالية، هو انتقالها من إجراءات محدودة إلى مسار مؤسسي يهدف إلى إعادة بسط سلطة الدولة".وربط بترايوس هذه التطورات بالمتغيرات الإقليمية، معتبراً أن "التحولات التي شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين تتيح للعراق فرصة لتعزيز مؤسساته الوطنية"، مؤكداً أن "التحدي الرئيس لم يعد عسكرياً بقدر ما يتمثل في بناء مؤسسات قادرة على فرض القانون، ومكافحة الفساد، وتقديم الخدمات، وترسيخ شرعية الدولة على حساب شبكات النفوذ والمحسوبية".