واشنطن تستأنف شحنات الدولار إلى العراق بعد تعليق لأشهر

وذكرت الصحيفة في خبر تابعته ، ان " استأنفت بعض شحنات الدولار الأميركي المنقولة جواً إلى ، بعد عدة أشهر من تعليقها، في خطوة كانت تهدف إلى ممارسة ضغوط على للنأي بنفسها عن ".ونقلت الصحيفة عن اثنين من مساعدي العراقي قولهما أن "استئناف تحويلات الدولار جاء بعد توقف استمر عدة أشهر".