جريمة صادمة تهز لبنان.. "مهرج متحرش" يعتدي على طفلة داخل مطعم

وقال الأب إنه كان يجلس برفقة أفراد أسرته، فيما كانت ابنته تلعب بالقرب من موظفين يرتدون أزياء ترفيهية مخصصة للأطفال/ات، وكانت والدته تراقب الطفلة أثناء لعبها.وتابع والد الطفلة إن عامل ترفيه (مهرج) اصطحب ابنته، البالغة من العمر أربع سنوات، بمفردها إلى داخل المطعم، حيث حاول الاعتداء عليها جنسيًا.وأوقفت القوى الأمنية المعتدي، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.