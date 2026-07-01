ترامب يتحدث عن كوبا: تسير في اتجاه الولايات المتحدة

ولم يوضح ما الذي يعنيه بهذا التصريح.يُذكر أن ترامب كان قد صرّح في وقت سابق في مقابلة مع موقع "أكسيوس" بأنه لا يستبعد تنفيذ عملية ضد كوبا مماثلة للإجراءات التي اتخذتها ضد فنزويلا.وفي الأشهر الأخيرة، كثفت الضغوط السياسية والاقتصادية على ، ففي يناير الماضي وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تزود كوبا بالنفط، كما أعلن حالة بسبب ما وصفه بتهديد مزعوم للأمن القومي الأمريكي من جانب الجزيرة.