فنزويلا.. تسجيل 782 هزة ارتدادية بعد الزلزالين المدمرين

وقال ، في إفادة صحفية بثتها قناة "في.تي.في" : "منذ مساء 24 حزيران وحتى الآن، أحصينا 782 هزة ارتدادية"، مشيرا إلى أن معدل تكرار الهزات الارتدادية وقوتها مستمر في الانخفاض.وكانت فنزويلا قد تعرضت الأسبوع الماضي لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجة.وبلغت حصيلة الضحايا 2295 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 11267.