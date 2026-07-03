تزامنا مع تشييع جثمان السيد الخامنئي.. سفينة هجومية أميركية تصل للشرق الأوسط

وبحسب الصحيفة، تنضم يو بوكسر إلى حشد بحري أميركي يضم حاملتي طائرات وأكثر من 15 مدمرة وسفنًا حربية أخرى، في واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الأميركي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.ويأتي التعزيز العسكري في وقت تستضيف فيه قطر جولة جديدة من المحادثات بين وإيران، بينما تواصل الحفاظ على وجود عسكري كثيف في ، وسط استمرار التوترات في .ورأت آند سترايبس، وهي صحيفة يصدرها الجيش الأميركي عبر البحار خارج الولايات المتحدة، أن هذا الانتشار يعكس استراتيجية أميركية تجمع بين المسار الدبلوماسي وتعزيز الردع العسكري، مع الإبقاء على خيارات التحرك مفتوحة في حال تعثر المفاوضات أو تصاعد التوتر في المنطقة.وجاء ذلك بينما تستعد لتنظيم مراسم حاشدة تستمر لعدة أيام لتشييع جثمان الشهيد الذي استشهد في الغارات الأمريكية الإسرائيلية الأولى خلال الحرب.وستبدأ مراسم الجنازة في نهاية الأسبوع في ، مع خطط لمسيرات جماهيرية على مدى الأسبوع في قم ومشهد، بالإضافة إلى مراسم أخرى في .