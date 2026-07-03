استعداد لتشييعه.. وصول جثمان السيد الشهيد الخامنئي إلى مصلى طهران

ومن المرتقب أن يشارك ملايين الأشخاص وعدد من الشخصيات الأجنبية البارزة في مراسم التشييع الرسمية للسيد الخامنئي، في وقت دعا كبير المفاوضين الإيرانيين إلى حشد جماهيري واسع للثأر لمقتله.وذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية للأنباء على تطبيق تلغرام، أن "جثمان السيد الخامنئي وصل إلى مصلى الإمام الكبير".وأظهرت صور مشيّعين يحملون نعش السيد الخامنئي المغطى بالعلم الإيراني بألوانه الثلاثة إلى داخل مصلّى الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، أحد أبرز المواقع المخصصة للمراسم الرسمية في البلاد.وأظهرت صور أخرى حشودا ترتدي الأسود خلال مراسم سبقت الجنازة، فيما وُضع النعش أمام خلفية من الزهور الحمراء والفراشات البيضاء المعلّقة في الهواء.وتجري الاستعدادات للتشييع الشعبي للسيد الخامنئي، والذي كان أُرجئ في بادئ الأمر في ذروة الحرب، فيما تلتزم إيران والولايات المتحدة وقف إطلاق نار بعد توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لوقف الحرب.مراسم في مدن عدةوتبدأ مراسم تشييع ، السبت، على أن تمتد لـ6 أيام، وستشمل مناطق مختلفة في إيران، كما ستكون هناك محطات في المجاور.ومن المتوقع أن تستقطب المراسم ما بين 15 و20 مليون مشيّع، وفق مسؤولين، ما سيجعلها أكبر جنازة رسمية في تاريخ البلاد.ووصف قاليباف الجنازة بأنها "إحدى أكثر اللحظات أهمية" في تاريخ إيران.وستشهد ، وكذلك مدينتا قم ومشهد المقدستان اللتان ستستضيفان مراحل لاحقة من مراسم التشييع والدفن، عطلات رسمية خلال إقامة المراسم.وأمرت السلطات بإغلاق المكاتب العامة والخاصة في طهران من السبت حتى الإثنين، فيما ستجعل قيود المرور جزءا كبيرا من وسط المدينة غير متاح للسيارات الخاصة.وسيغلق المجال الجوي فوق طهران جزئيا اعتبارا من الجمعة، وبشكل كامل الإثنين.وبعد المراسم في طهران، سينقل جثمان السيد الخامنئي إلى مدينتي وكربلاء المقدستين في العراق قبل دفنه في 9 تموز في مرقد الإمام الرضا في مدينة مشهد بشمال شرق إيران، مسقط رأسه.ولا يزال غير معروف ما إذا كان نجل وخلفه مجتبى، الذي لم يظهر علنا منذ توليه منصب المرشد سيحضر المراسم الرئيسية في طهران.ومن المتوقع أن يشارك ممثلون من نحو 30 دولة في الجنازة، فيما يتوافد أشخاص من العراق وأفغانستان وباكستان المجاورة.واستشهد (86 عاما)، في قصف استهدف المجمع الذي يضم مقر إقامته في وسط طهران، وسرعان ما انتُخب نجله السيد مجتبى خلفا له.وسيجسّى جثمانه 3 أيام في مصلّى طهران الكبير، الذي عُلّقت فيه لافتات تحمل صور السيد خامنئي واقتباسات له، إلى جانب جثامين من أفراد عائلته استشهدوا معه في الضربة الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط.