"مباحثات الدوحة".. التوصل لتفاهم لإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع

أكد مسؤول أمريكي وفق موقع "أكسيوس" أنه تم التوصل إلى تفاهم جديد على هامش مباحثات ، يقضي بالحفاظ على الهدوء وضبط النفس للأسبوع المقبل، بهدف خلق "بيئة بناءة" لإنجاز الاتفاقيات.





وأضاف: "الرئيس كان واضحا في كل مرة يطلقون النار، سنرد بإطلاق نار أكبر، وعلى أهداف تضعف موقعهم في المضيق أكثر".



وأكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين إقليميين أن "الاجتماعات كانت إيجابية ومهدت الطريق للمحادثات الفنية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ويتكوف وكوشنر قد التقيا مباشرة بمسؤولين إيرانيين".



وأوضح الموقع أن "مناقشات ركزت على: الوضع في ، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في "، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن "هناك مناقشات خليجية تجري حاليا حول كيفية إدارة المضيق بعد انتهاء مذكرة التفاهم، وهذه المناقشات بدأت تتقاطع مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية".



وأشار إلى أن "ويتكوف وكوشنر يحاولان إقناع الإيرانيين بأن الإصرار على فرض رسوم عبور قد ينسف اتفاقا مع ". ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، قوله: "توصلنا إلى تفاهم يقضي بالحفاظ على الهدوء خلال الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم ضمن بيئة بناءة، من دون تحليق الصواريخ".وأضاف: "الرئيس كان واضحا في كل مرة يطلقون النار، سنرد بإطلاق نار أكبر، وعلى أهداف تضعف موقعهم في المضيق أكثر".وأكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين إقليميين أن "الاجتماعات كانت إيجابية ومهدت الطريق للمحادثات الفنية، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ويتكوف وكوشنر قد التقيا مباشرة بمسؤولين إيرانيين".وأوضح الموقع أن "مناقشات ركزت على: الوضع في ، والأصول الإيرانية المجمدة، ووقف إطلاق النار في "، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن "هناك مناقشات خليجية تجري حاليا حول كيفية إدارة المضيق بعد انتهاء مذكرة التفاهم، وهذه المناقشات بدأت تتقاطع مع المفاوضات الأمريكية الإيرانية".وأشار إلى أن "ويتكوف وكوشنر يحاولان إقناع الإيرانيين بأن الإصرار على فرض رسوم عبور قد ينسف اتفاقا مع ".

وبدأت، الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بمشاركة وباكستان كوسيطين في هذه المحادثات.

وتأتي هذه المحادثات في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل الخلافات العالقة بين وطهران.