مقتل حاخام إسرائيلي كبير طعنا في منزله

وفي التفاصيل، ذكر الموقع العبري أن الحاخام غيتا وهو حاخام معروف في نتانيا، تعرض للطعن حتى صباح الأربعاء في منزله بالمدينة بعد صلاة الفجر.وبعد مطاردة استمرت عدة ساعات، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به وهو شاب من سكان نتانيا في العشرينات من عمره، في وسط المدينة.وتم اقتياد المتهم للاستجواب للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، كما سيُحال إلى فحص نفسي، وفق الموقع.