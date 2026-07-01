حصيلة جديدة لضحايا الزلزالين المدمرين في فنزويلا

وقال ، خلال إحاطة إعلامية بثتها قناة VTV، إن عدد المشردين بلغ 12841 شخصا، فيما تأثر 26403 أشخاص إجمالا بمختلف عواقب الزلزالين، ما بين إصابات جسدية ونفسية، إضافة إلى فقدان أو تضرر المساكن بشكل جسيم.وأوضح أن السلطات سارعت إلى إيواء المتضررين في مخيمات مؤقتة في وولاية لا غوايرا، حيث تم تركيب حمامات وأسرّة ومراتب، وتنظيم المساعدة الطبية والدعم النفسي، وتوفير الطعام والمياه الصالحة للشرب.وكانت ولاية لا غوايرا الساحلية، شمال العاصمة، من أكثر المناطق تضررا، حيث وصفتها الرئيسة المؤقتة بأنها "مأساة حقيقية" مع انهيار عشرات المباني وأضرار جسيمة في البنية التحتية.كما أُغلق مطار سيمون بوليفار الدولي بسبب الأضرار الهيكلية التي لحقت به، قبل أن يعاد فتحه جزئياً لاستقبال مساعدات الإغاثة بعد أيام من الكارثة.وفي مساء 24 يونيو بالتوقيت المحلي، ضرب زلزالان قويان بقوة 7.2 و7.5 درجات فنزويلا، على عمق 20.3 كيلومتر و10 كيلومترات على التوالي، بفارق أقل من دقيقة بينهما، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وتم تسجيلهما على بعد 16 كيلومترا من مدينة مورون و24 كيلومترا من سان ، وتسببا في أكثر من 500 هزة ارتدادية.