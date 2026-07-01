12 دولة تؤكد التزامهما بضمان حرية الحركة عبر مضيق هرمز

أكدت 12 دولة، اليوم الأربعاء، التزامهما بضمان حرية الحركة عبر .

وقالت ، "قدنا في حوارا إقليميا بشأن الأمن بمشاركة كبار القادة العسكريين من 12 دولة".

وأضافت "القادة العسكريون من الدول الـ12 أكدوا التزامهم بضمان حرية الحركة عبر ".

وبدأت، الأربعاء، محادثات فنية غير مباشرة بين وإيران في العاصمة القطرية ، وذلك بمشاركة وباكستان كوسيطين في هذه المحادثات.



وتأتي هذه المحادثات في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لحل الخلافات العالقة بين وطهران.