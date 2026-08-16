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معتد جنسي متهم بإرهاب حي راق في كاليفورنيا بطريقة مرعبة
دوليات
2026-08-16 | 02:00
Alsumaria Tv
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64 شوهد
السومرية
نيوز- دولي
كشفت الشرطة الأمريكية أن معتديا جنسيا مسجلا أرعب سكان حي راق في مدينة
سانتا روزا
بولاية
كاليفورنيا
، بعدما شوهد وهو يتلصص على منزل، قبل أن يقتحم منزلا آخر ويحاصر سكانه بداخله.
وألقت الشرطة القبض على إدوارد كارفر، 36 عاما، بعدما قالت إنه اقتحم بالقوة منزلا في شارع موهاك قبيل الساعة 11 مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي).
وبحسب الشرطة، حاول كارفر منع السكان من الهروب من خلال إغلاق الباب الأمامي للمنزل مرارا. وتمكن أحد السكان من السيطرة عليه وتثبيته على الحائط، لكنه فر قبل وصول الضباط.
وقبل ذلك بساعات، تلقت الشرطة بلاغا عن رجل كان يتلصص من نافذة منزل في الحي نفسه، ويوجه تعليقات جنسية إلى أحد السكان.
وبعد بدء عملية بحث شارك فيها عدد من الضباط، عثرت الشرطة على كارفر مختبئا بين الشجيرات في شارع "يوما" وألقت القبض عليه.
وأفادت شرطة
سانتا روزا
بأنها كشفت عن كونه معتديا جنسيا مسجلا بسبب طبيعة الاتهامات الجديدة، ولتنبيه السكان وحماية المجتمع.
ووجهت إلى كارفر اتهامات تشمل السطو، والاحتجاز غير القانوني، والتلصص أثناء التسكع، إضافة إلى اتهامات أخرى، وأودع سجن البالغين الرئيسي في مقاطعة
سونوما
بكفالة قدرها 250 ألف دولار.
كما احتُجز بسبب انتهاكه شروط الإفراج المشروط المرتبطة بإدانته السابقة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الاثنين.
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