القيادة الأمريكية تتراجع عن نشر خريطة تظهر الضفة الغربية وغزة كجزء من إسرائيل

وتظهر الخريطة السابقة وقطاع غزة ضمن المنطقة الملونة التي تمثل ، من دون إظهار حدود منفصلة للأراضي الفلسطينية، في تمثيل أثار تساؤلات بشأن الطريقة التي تعتمدها الأمريكية في عرض حدود الأراضي الفلسطينية والمنطقة.وبعد وقت قصير، قامت صفحة بتعديل الخريطة لتعيد إبراز الضفة الغربية وقطاع غزة منفصلين عن إسرائيل، وعلى أساس حدود عام 1967.ولم يتضمن النص المرافق للمنشور أي تفسير أو تعليق بشأن طريقة رسم الحدود أو تمثيل الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما اقتصر الإعلان على تفاصيل جولة براد والأنشطة العسكرية التي أجراها خلالها.واختتم كوبر يوم السبت زيارة شملت 6 دول، هي والعراق وإسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، إضافة إلى زيارة حاملة الطائرات الأميركية "يو أبراهام " التي كانت تعمل في .