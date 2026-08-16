إيران وسلطنة عمان تتفقان على خريطة الملاحة عبر مضيق هرمز

وفي وقت سابق، ذكرت الحدث أن "البلدين توصلا إلى تفاهم حول الفتح الكامل للمضيق أمام الملاحة، على أن يُعرض الاتفاق على الإيراني للمصادقة عليه، مع توقع الإعلان رسميا عنه في الأيام المقبلة".وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه وطهران، بوساطة من أطراف في الشرق الأوسط، إلى التوصل لتفاهم جديد لإنهاء الأزمة، حيث قال الرئيس الأمريكي في 9 اب إن واشنطن تجري محادثات "بنصف جهد" مع ، مع تدهور مزعوم للوضع الاقتصادي الإيراني.يشار إلى أن المسار الجنوبي، شكل ممرا مؤقتا بديلا داخل المضيق، ويعد المنطقة الأعلى خطورة، إذ شهد 16 حادثة من أصل 18 حادثة استهداف بمقذوفات أبلغت عنها الهيئة منذ 6 تموز.