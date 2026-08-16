"إسرائيل" تعلن اغتيال قيادي في حزب الله بغارة جنوبي لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان إنه قضى على قائد بارز في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله يُدعى (أبو حسن علاء)، مشيراً إلى أن العملية جاءت رداً على هجمات شنها الحزب بالطائرات المسيرة استهدفت قواته جنوبي .وزعم الجيش أن القيادي المستهدف أدار وسهل العديد من المخططات العسكرية ضده خلال السنوات الأخيرة، وأن اغتياله يمثل ضربة لقدرات قيادة وحدة بدر.