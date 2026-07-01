اتفاق مبدئي بين واشنطن وطهران للإفراج عن 3 مليارات دولار

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر، أن المباحثات لا تزال مستمرة بشأن ملف ، فيما ستعود وفود التفاوض إلى بلدانها لإجراء مشاورات قبل استكمال المحادثات.وأضافت أن المفاوضات تُجرى بوساطة وباكستان، في وقت أشارت فيه تقارير إلى أن الرئيس الأميركي يفضّل مواصلة المسار الدبلوماسي مع إبقاء الخيار العسكري قائماً في حال فشل المفاوضات.