قبيل انطلاق مراسم تشييع السيد الخامنئي.. إيران تعفو عن 850 سجينا

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة الدية الوطنية أسد الله جولائي إن القرار جاء عقب اجتماع خاص ضم ممثلين عن المؤسسات الحكومية ومنظمات .وأوضح جولائي أن يشمل 520 سجينا مسجونين بتهم تتعلق بالديون المالية، و330 آخرين مسجونين في قضايا تتعلق بالتزامات عقود الزواج ونفقة الزوجة.وأضاف أن القضايا خضعت للمراجعة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 محافظة قبل الموافقة على الإفراج.يأتي هذا الإعلان قبل أيام من بدء سلسلة من مراسم الحداد الوطني على المرشد الأعلى الراحل.وأعلنت الإيرانية لمراسم الوداع والتشييع عن جدول مراسم تشييع جثمان وأفراد أسرته، على أن تقام صلاة الجنازة في 5 يوليو بمصلى الإمام في . وتجري مراسم التشييع في اليوم التالي، 6 يوليو في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود من داخل البلاد ومن عدد من دول المنطقة.وستنقل الجثامين إلى في 8 يوليو، حيث ستقام مراسم استقبال رسمية في أحد مطاري أو بحضور مسؤولين عراقيين، قبل تنظيم مراسم التشييع والطواف في والنجف.وتختتم المراسم في مدينة مشهد الخميس 9 يوليو حيث تقام الصلاة النهائية على الجثمان قبل دفنه مباشرة في حرم الإمام الرضا.