وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات المنطقة وسبل خفض التصعيد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "وزير الخارجية، ، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ، الأمير ، تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل تصاعد التوترات وخطورة انعكاساتها على أمن واستقرار دول المنطقة".وأكد الجانبان "أهمية العمل على احتواء التصعيد والعودة إلى مسار المفاوضات والحوار، بما يسهم في معالجة الخلافات بالوسائل السلمية، ويحول دون اتساع نطاق التوتر وانعكاساته على أمن المنطقة واستقرارها".من جانبه، أكد الوزير "أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الدول المعنية بشأن التطورات الإقليمية"، معرباً عن "شكره للوزير السعودي على اتصاله الهاتفي".