تعود لزمن الأسد.. العثور على مواد نووية بسوريا وتعهدات بإخضاعها لرقابة الوكالة الدولية

وأكدت أنها أبلغت وسمحت لمفتشيها بالوصول إلى الموقع، في خطوة وصفتها دمشق بأنها تعكس التزامها بالشفافية والتعاون الدولي.وقال للوكالة الذرية ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري في دمشق، إن الوكالة عثرت على كميات كبيرة من المواد النووية، تصل إلى أطنان، يمكن إساءة استخدامها، مشيرا إلى أن العمل الحالي يتطلب تدقيقاً واسعاً لحصر جميع المواد النووية الموجودة في .وأوضح غروسي أن سوريا أبلغت الوكالة طوعا في يوليو الماضي بوجود المواد، وسمحت للمفتشين بالوصول إليها، معتبرا أن الانفتاح السوري أتاح للوكالة العمل بدرجة أكبر من الشفافية.وقال غروسي إن زيارته إلى دمشق تمثل "محطة مهمة في جهود منع الانتشار النووي"، مؤكدا أن الوكالة تعمل على استعادة سوريا دولة ممتثلة بالكامل لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية. واضاف أن "سوريا تطوي صفحة الماضي وتبدأ صفحة جديدة في التعاون النووي".وترتبط المواد التي جرى العثور عليها، وفق المعطيات المعلنة، بمفاعل الكبر في محافظة ، الذي دمرته في غارة عام 2007، والذي كان يعتقد أنه أُنشئ بمساعدة من الشمالية.من جانبه، أكد الشيباني أن سوريا أتاحت للوكالة الوصول إلى موقع دير وموقع آخر مرتبط بالمواد النووية المكتشفة، بقرار سيادي، مشددا على أن دمشق اختارت الشفافية وتعهدت بتعزيز التعاون مع الوكالة.وقال وزير الخارجية السوري إن المواد ستبقى تحت حيازة سوريا وخضوعها لضمانات الذرية، مؤكدا "حق سوريا السيادي والقانوني في الاستخدامات المدنية والسلمية للطاقة النووية".وأضاف أن دمشق تتطلع إلى أن يعكس تقرير غروسي حجم التقدم الذي تحقق في التعاون النووي، مشيرا إلى أن الخطوات المقبلة ستشمل مزيدا من التعاون والدعم من الوكالة لسوريا.وأشار غروسي إلى أن في سوريا مستقبلا يمكن أن ترتبط بمجالات الطاقة والصحة والغذاء وإدارة المياه، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة التحرك سريعا لتعزيز ، و"الوضوح الكامل" بشأن المواد النووية الموجودة في البلاد.