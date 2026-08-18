غارة إسرائيلية على ميناء غزة تقتل 5 فلسطينيين وتصيب 10 آخرين

وأوضح المصدر أن الغارة استهدفت مقهى «ع الحلوة والمرة» في لسان ميناء ، مشيراً إلى أن عدداً من المصابين في حالات حرجة.وأضاف أن أشخاصاً آخرين سقطوا في حوض عقب الغارة، فيما تتواصل عمليات البحث والانتشال من المياه، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى والمصابين.