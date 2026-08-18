عوائد السندات الأميركية تصعد لأعلى مستوى في 19 شهراً

وصعد عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتين أساس إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى له في 19 شهراً، فيما ارتفعت العوائد بمقدار نقطة أو نقطتين أساس عبر مختلف آجال .وتزامن ذلك مع ضغوط متزايدة من سوق ديون الشركات الأميركية، إذ تجاوزت إصدارات الشركات منذ بداية أغسطس 145 مليار دولار، في مستوى قياسي لهذا الشهر.كما امتدت موجة البيع إلى أسواق السندات العالمية، بالتزامن مع استمرار المخاوف بشأن التضخم وتطورات الشرق الأوسط والتوترات في .ورغم ارتفاع العوائد، خفّض المستثمرون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير توقعات السوق إلى احتمال بنحو 35% لرفع الفائدة في اجتماع مجلس المقرر في سبتمبر/ ايلول.