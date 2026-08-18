الدفاع الإماراتية: صاروخان باليستيان من إيران سقطا في المياه الاقليمية

اعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن رصدها صاروخين باليستيين قادمين من .



وقالت الوزارة انه "تم رصد صاروخين باليستيين قادمين من ".

واضافت ان "الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية والثاني سقط في المياه الإقليمية".

واكدت الوزارة انها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة ، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

ودعت الوزارة الى "استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة".